新冠疫情當前 愛立信：網路連結展現史無前例的重要

愛立信總裁暨執行長鮑毅康（Börje Ekholm）11日在自家透過視訊會議發表主題演講，為愛立信UnBoxed Office一系列新的線上活動拉開序幕。鮑毅康認為，即使一個國家處於封鎖狀態，還是要保持網路的正常運行，而網路流量也呈現新變革，快速的從商業區移轉住宅區，且許多地方的網路流量成長二成，這也突顯網路連結展現史無前例的重要性。

鮑毅康在談到持續發生的新冠肺炎（COVID-19）危機時表示，我們的員工、客戶和合作夥伴的健康、安全與福祉，絕對是我們優先考慮的重點。我們正在竭盡全力遏制和減緩疫情。

鮑毅康強調在目前的情況下，強大且可靠的通訊網路的重要性，愛立信仍與客戶保持緊密聯繫並為他們提供最佳的連接性和網路品質，即使一個國家處於封鎖狀態，我們的工程師仍會持續工作，以保持網路的正常運行。

鮑毅康舉例表示，愛立信工程師一直在前線支援各項基礎必要服務，包括為中國武漢的醫院提供通訊連接，以及協助美國政府進行AI數據挑戰。

此外，他還觀察，過去兩個月來網路中正在發生的變革性變化。 這種轉變使流量在短短幾天內迅速從商業區轉移到住宅區，許多網路中的流量已增加達20%左右。而即使全球大部分地區都進入在家遠端工作的狀態，愛立信也能夠將營運客戶網路的員工，從全球網路營運中心轉移到家裡工作，同時保持效率不受影響。愛立信自3月初開始全球轉為遠距工作，目前有八萬五千名員工在家工作。

鮑毅康說明，在面對這波疫情所帶來的挑戰時，愛立信繼續投資於研發和自身的數位轉型，以確保能在疫情後脫穎而出，保有更強的競爭力。目前為止，愛立信供應鏈所受影響有限，愛立信的資產負債表有超過30億美元的淨現金，在應對疫情危機時得以保有財務穩定。

鮑毅康說，「連結正展現其史無前例的重要性。 隨著COVID-19的傳散，固網和行動網路已成為關鍵基礎設施中重要的一大部分，顯示了網路連接品質的重要性。」

近期愛立信也研究來自三十多個國家的4G生命週期數據中，愛立信分析網路品質與財務績效之間的相關性，研究發現網路品質是降低客戶流失率並增加每用戶平均收入（ARPU）的有效方法。鮑毅康說，當我們看所有電信營運商，而不僅僅是領導廠商時，網路品質與ARPU增加以及降低客戶流失率息息相關。 簡而言之，投資網路品質將使用戶持續感到滿意。

此外，5G為電信營運商提供了獲得先發優勢，並與競爭對手形成巨大的網路性能差距的機會。鮑毅康表示，品質是成功戰略和改進商業KPI的基石，高品質的行動網路連結在5G時代將變得更加重要。我們已經看到了電信營運商利用5G機會獲利的早期跡象，在開拓性5G市場中創造良好的ARPU趨勢並獲得不斷成長的收益。

當全球各國因應疫情開始施行封鎖時，愛立信表示，看見語音與行動數據流量的激增。疫情期間人們互打電話溝通，因此2G和3G語音以及LTE語音都出現了巨大的高峰；在行動數據流量方面，根據市場的不同，看到的增長率高達20%。

在COVID-19疫情期間，愛立信最大的發現之一就是疫情對消費者的影響以及他們對網路的看法是正向的。70%的消費者表示這場疫情危機影響了他們的日常生活，而愛立信洞察到的機會是通訊技術在這場危機中發揮幫助消費者的作用。

75%的父母表示，通訊設備和網路的連結幫助他們的孩子在學校關閉期間繼續接受教育；也有60%弱勢族群和老年族群表示，透過可靠的視訊通話他們得以與家人朋友聯繫，有助於他們擺脫孤立感。另一項有趣的發現則是遊戲下載量，在居家隔離後，我們發現遊戲下載量成長了近40%。

除此之外，愛立信發現，視訊會議也為網路帶來一定的壓力，Wi-Fi或固網寬頻網路的平均使用時間每天增加約2. 5個小時；行動寬頻網路的平均使用時間每天約增加1個小時左右。

愛立信預測，在2025年5G用戶將達到約28億，並從消費者的預期看到五大未來趨勢。網路與社會的關聯性被重新定義，全球近7成的消費者表示彈性連結至關重要，通訊產業成為關注焦點。自動化商務 （Autonomous business），消費者對非接觸式交易的接受度提高，例如收到無人機快遞的物品。遠端工作，消費者已經開始相信遠端工作將從現在開始成為新的常態。遠端醫療，消費者對遠距醫療的興趣與接受度大為提高，6成消費者認為，在疫情過後線上健康諮詢 會比實際接受醫生問診更受歡迎。虛擬體驗經濟，當人們開始在網路上花費越來越多的時間，對消費者而言虛擬商品很可能比實體商品更為重要。

當網路連結越來越重要，且5G作為國家重要的基礎建設，鮑毅康認為，確保人們有需要時能在任何時間與地點使用普及、高品質、可負擔且安全的網路，是符合公共利益的，5G將釋放第四次工業革命的潛力，並成為國家競爭力的基礎。4G技術帶來應用程式經濟（App Economy），而5G將成為有史以來最強大的開放創新平台。

鮑毅康進一步補充，5G將為公、私部門為帶來指數性成長的價值，包括在醫療、教育、交通運輸和災難管制等領域提升公共服務效率，以及帶來更新、更有效的執行方式，而在5G過渡時期，政策的支持對縮短數位落差非常重要。政府應確保每個公民和企業能平等享有5G帶來的好處。這需要制定完整的政策，鼓勵私人企業進行投資。此外，政府也應盡快提供足夠的5G頻譜並有效分配，以提供廣泛的5G連結覆蓋。