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廣告業Q1營業額321億元 近十年低

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部統計處今（11）日發布第1季電腦及資訊服務業營業額908億元，創歷年同季新高，年增7.3%；其中，電腦程式設計業受惠遠距，營業額創歷年同季新高。然疫情使客戶減少廣告預算，使廣告代理業受挫，單季營業額衰退至近十年新低。

統計處表示，電腦程式設計業第1季營收692億元，年成長超過一成，主要受惠企業用戶電腦軟硬體、5G通訊技術及網路資安等多元整合服務增加，加以網路數據交換應用需求成長。

不過，資訊服務業216億元，年減0.7%，主因新冠肺炎疫情干擾經濟活動，租售交易及旅宿餐券團購等平台網站業務減少，惟拍賣平台網站管理業者促銷推廣，加上雲端設備服務需求成長，抵銷部分減幅。

值得注意的是，專業技術服務業第1季營收年減5%，為11年來最大減幅，主要來自廣告代理業的受挫所致。統計處指出，今年第1季廣告業及市場研究業營業額僅321億元，為近10年來的新低值。

統計處說明，專業技術服務業包含廣告業及市場研究業、攝影業、專門設計業及管理顧問業等。廣告業及市場研究業因肺炎疫情蔓延，客戶降低廣告投放量，年減8.2%，且該業別占比將近一半，是使今年第1季專業技術服務業營收衰退的主因。

攝影業年減12.7%，主因室內、戶外海報及相片影像輸出減少，加上去年同期婚紗攝影暨器材展覽活動促銷推廣，比較基數較高所致。專門設計業亦受疫情影響，住宅、商用辦公室及展覽會場等設計接案量減少，年減3.7%；管理顧問業因企業經營及能源之顧問業績增加，微增1.1%。

另外，第1季租賃業營業額353億元，為歷年單季次高，年增7.5%。其中運輸工具租賃業241億元，也創下歷年單季新高，主因業者採多角化經營，除了部分uber業務靠行，業者也兼賣二手車收入增加所致，帶動營收成長16.2%

不過，機械設備租賃業則年減8.2%，主因營造用、農業及其他工業用機械設備承租需求減緩，惟辦公用機械設備（點餐系統）租用需求增加，抵銷部分減幅；個人及家庭用品租賃業年減4.4%，因疫情影響，致駐點出租語音導覽設備、宴會、尾牙及表演活動用品等出租減少。

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