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華創車電 斥資25.55億向東風裕隆購買LC平台車型技術

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

裕隆汽車代子公司華創車電公司公告，以新台幣25.55億元向東風裕隆汽車有限公司購買LC平台車型技術資產，未來，此車型技術資產部分將作價到與鴻海合資公司共同發展新能源車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。

因應全球車廠陸續自小型車產品線展開新能源布局的趨勢，台灣納智捷品牌也在未來華創車電與鴻海共組合資公司，攜手建構整車IDM價值鏈垂直整合平台的同時，整理生產及銷售資源，首先自LC平台（S3、U5）的小型車級距展開全面電動化，未來，中大型車產品除燃油車外，亦可望搭配合混合動力的車型選項供消費者選擇。

裕隆持續推動轉型策略，納智捷朝開放平台策略轉型布局，今年裕隆與鴻海集團簽署合作協議設立合資公司，裕隆以開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49%，計畫推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態

納智捷自主品牌在集團轉型策略下，放棄過去重資產的模式，改以輕資產的開放平台策略，車型規劃也進行重大戰略調整，切出包含LC平台（S3、U5）等研發資源及資產與鴻海成立新合資公司共同發展新能源車相關業務，導入ICT產業的IDM經營模式，發揮車型平台的規模經濟及差異化效益，為做為客戶之一的台灣納智捷，提供更具競爭力的新產品。

裕隆 納智捷 鴻海

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