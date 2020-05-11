矽力4月業績 刷新歷史紀錄
電源管理IC廠矽力-KY（6415）於11日公布4月業績，創歷史新高。矽力11日股價大漲逾6％，收在1,365元，外資對其已連四買。
矽力4月合併營收為11.8億元，月增9.2％，年增48.7％，累計前四月合併營收為40.33億元，年增41.6％。矽力去年業績首度超過百億元大關，創歷史新高，每股純益25.83元，連續第三年賺超過兩個股本，該公司已擬配發每股現金股利7.5元。
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