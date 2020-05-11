矽力4月業績 刷新歷史紀錄

2026年台灣將邁入超高齡社會。工研院今（11）日與退輔會榮家榮院，攜手投入「智慧長照共創簽約」合作，結合創新智慧科技與豐富照護經驗，打造智慧照護驗證試驗場域，未來將延伸運用在退輔會旗下的榮民醫院及16所榮民之家，並推廣至相關醫療照護機構。

2020-05-11 14:35