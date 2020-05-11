遊戲股王鈊象 4月稅前EPS賺3.26元

遊戲股王鈊象（3293）今（11）日公告自結財報，今年4月稅前純益2.3億元，月減9.2%，税前每股賺3.26元，較3月稅前每股賺4.81元略減，但單月獲利表現依舊優於其他遊戲同業。

鈊象日前已公布首季財報，在行動網路遊戲銷售動能挹注下，單季稅後純益達7.92億元，季增30%，年增1.5倍，單季每股純益高達11.24元，賺逾一個股本，獲利表現創歷史次高，僅次於2007年第4季每股純益15.85元。

鈊象今年首季營收18.94億元，季增13%，年增94%，毛利率95.99%，季增2.37 個百分點，年增4.78個百分點，稅後純益 7.92 億元，季增30.05%，年增1.5倍，每股純益11.24元。

鈊象今年元月起，業績就一路長紅，元月營收先首度突破6億元大關，2、3 月營收又再改寫新高紀錄，並且持續站穩6億元大關，而4月業績才略降溫，單月營收5.94億元，但仍在高檔水準。

法人指出，鈊象上季業績強勁的主因，是受惠傳統遊戲產業旺季，加上宅經濟發手遊付費率攀升，推升整體營運亮眼，而新冠肺炎疫情也助攻玩家遊戲消費力道，因此讓鈊象獲利表現達到歷史次高水準。