華宏首季EPS 0.35元
華宏新技（8240）今（11）日公告今年第一季合併營收21.71億元，較去年同期成長3.98％；營業淨利3,600萬元，年增57.58%；歸屬母公司業主淨利為3,446萬元，較去年同期成長逾3.6倍，稅後每股盈餘為0.35元，較去年同期增加3.4倍。
華宏表示，首季獲利優於預期主要來自公司持續優化產品組合及新產品開發成功，使獲利能力改善。營收成長主要延續去年光電材料偏光片及貼合膜等產品訂單增加；在產品應用別方面，受COVID-19（新冠肺炎）疫情衝擊，企業及學校推動在家辦公及遠距教學，IT面板需求暢旺，尤其以監視器（monitor）產品方面的光學膜片出貨增溫，
華宏4月合併營收8.63億元，月增7.6％，較去年同期增加3.68％，累計前四個月合併營收30.35億元，較去年同期成長3.97％。展望第二季，雖受疫情影響，產業及市況不確定性仍高，但預期第2季IT面板需求，如監視器、NB等出貨仍可望保持成長，有助於帶動華宏光電材料銷售穩定成長。
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