擔心股東會群聚？券商交易app電子投票專區一指搞定

股東會旺季來臨，防疫起見投資人擔憂群聚風險，三竹資訊（8284）今（11）日表示，台灣集中保管結算所與三竹合作，在券商的交易APP建置「電子投票」專區，經過多次測試，47家合作券商今年全數上線，投資人以原有憑證即可投票，參加股東會也能「順時中」。

集保結算所統計近三年股東會親自出席狀況，出席百人以下的公司從106年的1,793家次，108年增加至1,879家次，顯然許多股東仍選擇親自與會，除深入了解公司經營現況與市場動能，並參與投票表決公司的營運事項。

今年因應新冠肺炎疫情，集保結算所日前已宣布，股東未佩戴口罩，或連續兩次量測額溫37.5度、耳溫38度，禁止進入會場；也有投資人為避免染疫風險猶豫是否與會。

三竹表示，集保結算所10年前建置「股票e票通」電子投票平台，初期使用率不高，隨著智慧型手機興起，集保結算所與三竹合作，3年前開發完成行動版電子投票系統，經過多次測試，吸引券商陸續採用。三竹現有合作的47家券商今年終於全數開拓「電子投票」專區，方便投資人在交易APP遠距投票。

根據統計，行動版電子投票功能在交易APP上線後，電子投票筆數從106年的223萬筆，108年已達737萬筆。三竹預估，今年因為肺炎疫情，且合作券商全數開放電子投票，預料遠距投票筆數將再度攀升。

三竹說明，投資人只要打開券商的交易APP，就能看到「電子投票」的圖示，進入後點選「開始投票」並同意相關條款，再輸入證券代號或公司簡稱，系統自動列出待表決事項，即可投票。三竹於投票作業系統中，也將隨時更新股東會清單。