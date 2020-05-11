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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

在家工作導致網路攻擊飆升 八方法讓你遠離網路詐騙

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

Palo Alto Networks威脅情報小組Unit 42表示，在過去90天裡（1月30日至4月30日），觀察到三個SilverTerrier（來自奈及利亞的網路駭客組織）發起一系列以COVID-19為主題的10個惡意軟體活動。大量證據顯示，台灣和全球的網路攻擊急劇增加，Covid-19被用作非法獲取不正當收益的手段。

這些證據包括，過去幾週內已註冊的10萬多個新網域，其中包含「covid」、「 virus」、「corona」等單字。儘管某些網域名稱可能是合法的，但這些新網域很可能相互關聯，並成為散播惡意軟體給毫無戒心的訪客。

Palo Alto Networks建議，在當前急需有關COVID-19即時資訊的情況下，在家工作的人更容易受騙。

以下是八種在家工作時資安自我保護以免受到網路攻擊的方法：一，線上搜尋，駭客會利用網路搜尋及社群媒體的關鍵字搜尋，置入導向惡意軟體或充滿廣告的連結。建議在防毒軟體上允許或啟用網站過濾，或者使用受信任的媒體網站上獲得訊息。

二，線上遊戲，若與家人共享裝置，常見使用者與家人共同使用同一裝置，並以網路連接公司伺服器，或是用於線上遊戲等個人活動。駭客經常在第三方網站上投放受惡意軟體感染的應用程式，建議使用者只從Google Play和Apple商店下載應用程式。

三，視訊會議，視訊會議的資安威脅，只需幾個步驟，即可阻擋潛在的威脅攻擊。這些步驟包括啟用密碼、查看隱私設定、開啟通知當有人加入時收到通知、關閉「在主持人之前加入」功能等。

四，物聯網，冰箱、電視及其他家用電器可以連接到網路的時代，也再次為網路駭客提供了更簡便的攻擊手法。由於創造物聯網時很少考慮安全性，因此在購買時更改密碼很重要。

五，虛擬私人網路，家用路由器連接到網路服務供應商，通常安裝了很長一段時間的軟體通常都已過期。這使家用路由器非常脆弱，一個簡單的解決方案是確保已更新至最新版本並更改密碼。

六，網路釣魚，透過網路釣魚竊取訊息是台灣的一種常見攻擊手法，因為它涉及大量發送或特製的個人電子郵件/訊息。確保透過公司防火牆登入工作電子郵件，並防備免費提供的任何內容（無論是透過電子郵件、聊天應用程式、社群媒體等）。

七，線上詐騙，建議只在受信任的線上零售商或平台上購物。

八，雲端，由於雲端在傳送軟體服務中扮演著重要角色， 建議請資訊科技部門員工一起檢查，企業防火牆基礎架構是否正在使用威脅情資，以查看進出網路的流量。

惡意軟體 駭客 物聯網

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