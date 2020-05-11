大廠退出台北國際電腦展？主辦單位6月中決定是否舉辦

針對片三大品牌業者包括英特爾、AMD、Nvidia可能退出9月下旬舉辦的Computex Special Edition（主題特展），恐將大幅影響展覽的可觀性。主辦單位表示，由於新冠肺炎全球疫情導致各國管制情況尚不明朗，2020年台北國際電腦展延至9月底舉辦的主題特展，是否會如期舉辦、或停辦？將於6月中旬決定。

台北市電腦公會海外合作與拓銷群副總幹事張笠今（11）日表示，公會與貿協會於今年3月時，規劃延至9月下旬辦理Computex Special Edition（主題特展），主要是經調查得知，部分國內外廠商在大環境不佳、9月展覽規模及展效必然打折的情況下，仍希望下半年有實體展來爭取第四季及明年初的訂單。雖然目前疫情的衝擊及影響，遠超過三月時各方的預測，基於儘可能幫助廠商拓銷的立 ，公會和貿協目前仍持續努力徵求及統計廠商展覽需求。並將在6月中旬，視報名展商能否達到一定規模及，衡量屆時國外客戶來台便利度；最終決定今年的Computex 主題特展是否舉辦。