智冠首季EPS賺2.08元 創九年以來高點
遊戲通路龍頭廠智冠（5478）今（11）日公告上季財報，受惠宅經濟發威以及新遊戲熱銷，今年首季每股純益衝上2.08元，不僅遠優於原先市場預期的每股純益1.5至1.7元，且單季每股純益更創35季以來新高，業績表現令人驚艷。
法人表示，由於今年首季新冠肺炎疫情肆虐，玩家玩遊戲的時間變長，而且外出消費的意願降低，進而刺激遊戲虛擬寶物消費力大幅提升，帶動遊戲市場商機擴大，智冠在台灣通路市占率最高，受惠大。
據悉，智冠子公司遊戲新幹線與宇峻聯合發行的國戰手遊《三國群英傳M》，成功集結老玩家回歸體驗，目前註冊玩家會員數已逾100萬人，日前更一度登上遊戲暢銷榜App Store第一名、Google Play第二名，締造國產手遊最高紀錄，有望推升業績表現。
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