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EVO 2019冠軍選手高橋正人出任HyperX品牌大使

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

金士頓Kingston旗下電競品牌，HyperX 今日宣布EVO 2019 《快打旋風V》冠軍選手Bonchan (高橋正人) 出任HyperX品牌大使。

除在平日練習、直播和遊戲賽事中使用HyperX電競耳機提升遊戲表現，Bonchan也將跟隨他的戰友Daigo (梅原大吾) ，一同加入HyperX英雄陣容。HyperX也為Bonchan打造專屬的英雄肖像，結合Bonchan的招牌金髮和他最擅長的遊戲選角Sagat，展現出Bonchan在格鬥場上高昂的鬥志和強大的戰鬥力。

Bonchan的職業生涯也如同他所喜愛的遊戲角色Sagat一樣，嚴以律己，不斷地精進自己的技術，憑藉著對遊戲的熱情和勝利的渴望，Bonchan終於如願在 2019 年抱回了四座冠軍，其中更包含他的首座 EVO 冠軍頭銜。身為合作夥伴的HyperX不但見證了Bonchan多年來的努力和堅持，也期望未來能繼續攜手為格鬥遊戲社群貢獻心力。

Bonchan表示，HyperX和他一樣都對遊戲充滿熱情，對於遊戲相關的社群和文化推廣有著共同的目標。都希望在未來能發掘更多的潛在玩家，讓每個玩家都能感受遊戲的魅力、盡情享受樂趣。

HyperX亞太區行銷總監楊啟瑀表示，很高興Bonchan今年再度成為品牌的一份子，持續為拓展遊戲社群而努力。HyperX近年來積極地邀請運動員、音樂人和遊戲實況主加入全球品牌大使的行列，為的就是希望能打破外界對於電競玩家的刻板印象—無論是業餘玩家或職業選手，只要你熱愛遊戲，你就是玩家。

電競 勝利 金士頓

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