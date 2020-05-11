傳奇4月每股虧0.03元 《幻想神域2日版》6月預約開跑

傳奇（4994）日前公告今年第一季財報，單季合併營收7.72億元，年減1.13%；稅後純益1.01億元，較去年同期1.68億元衰退39.8%；每股純益（EPS）為0.91元，也較去年同期1.52元衰退；另，單季毛利率49.2%，來到歷年新低。

傳奇表示，今年第一季遊戲收入主要來自於傳奇自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》，授權中國簡悅開發製作並發行的手機遊戲《風之國度》，已於全球各區推出（其中台港澳日為傳奇網路自行營運，其餘地區均為授權），至今穩定營運中，而自製研發手機遊戲新作《幻想神域2》也在4月份推出國際版。

另，傳奇今（11）公告今年4月合併營收約2.6億元，月增18%，年增14.1%；累計合併營收10.3億元，年減1.13%，衰退幅度收斂；4月合併營業利益167萬元，稅前損失248萬元，稅前每股虧損0.03元。

傳奇表示，4月營收成長主因來自手遊《幻想神域2國際版》在4月中正式上線，由傳奇自行營運，因上市首月緣故廣告推廣行銷費用較多，以致稅前損失248萬元。5月開始可認列完整月份收入，將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

截至第一季，傳奇今年合併遊戲收入及權利金收入為7.46億元及0.26億元。展望未來，傳奇近期規劃6月展開《幻想神域2日版》事前預約，另有數款遊戲同步進行開發，將陸續釋出進一步消息，並持續投入創新研發多樣化遊戲，將自有線上遊戲IP結合手遊玩法創造多元價值，秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。