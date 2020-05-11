廣華第1季營收年減四成 稅後每股虧0.16元

廣華-KY（1338）首季受到新冠肺炎病毒疫情衝擊汽車產業短期出現供給與需求真空情形，109年第1季合併營收為新台幣10.63億元，較去年同期減少37.61%，在提列停工損失後，稅後歸屬於母公司淨損為新台幣1,303萬元，稅後每股虧損（EPS）新台幣0.16元。

廣華表示，首季雖新冠肺炎疫情短期影響部分新車款訂單遞延，也認列相關停工損失，致使整體營收下滑且出現單季營業淨損現象，惟占公司整體營收比重近70％的日系品牌車廠客戶，為搶占新車銷售市場更多份額，除了加速庫存消化的腳步外，並於復工後陸續拉升產能稼動率，帶動廣華旗下汽車內飾件產品出貨增加，第1季整體毛利率即使有提列停工損失的影響下，仍有20.67％的水準。

廣華指出。歐美地區因應防疫措施停工，短期影響廣華北美及墨西哥出貨表現，但目前主要客戶已計畫於5月18日復工，將有助營運良好回升；再者，廣華目前最主要生產基地東莞廠稼動率已達8 成以上的水準，同時公司仍致力於藉由持續進行產線自動化、強化產品研發設計、環保化與材料自主、優化產品與客戶結構等策略之下，以期搶攻新車需求復甦的市場商機，對未來營運帶來正面挹注。