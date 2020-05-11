十銓4月營收5.41億元 電競工控雙箭齊發營收寫同期新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布4月營收5.41億元，年增3.73%，前四個月合併營收達20.88億元，營收連續2個月高於去年同期，第一季賺逾去年全年，4月營收更創歷史同期新高。

十銓表示，受惠 DRAM 價格走揚10%至15%、中國DRAM PC OEM代工、庫存回補、NB及平板升級等需求，帶動營收及獲利成長；工控產品線銷量連5個月成長，累計增長幅度近二成，第二季以積極爭取 POS、醫用電子及遠端居家辦公等客戶為目標，擴大穩定長期合作客戶及爭取新客戶訂單，持續挑戰營收目標。

依據國際研究暨顧問機構Gartner指出，記憶體於全球半導體前景不明的狀況下，可望逆勢成長13.9%，且上游原廠供應目前未見明朗的新增產能，DRAM及NAND FLASH供需仍處於緊張平衡的狀態；十銓看好這波疫情對全球強化5G、大數據、資料中心、伺服器等基礎建置的積極影響，可望帶來大規模基礎建設與記憶體升級需求，拉貨需求終將浮現，有助挹注營運成長。

十銓也進一步指出，下半年能見度尚不明，得看疫情緩解程度而定，疫情肆虐導致總體經濟下滑，但消費性電子產品短期營收逆勢上揚。全球遭受新型冠狀病毒肺炎所擾，人們迫使減少外出，加速擁抱電子商務，宅經濟促使各類遊戲機Switch、STB等產品需求逐步竄出，十銓認為電商出貨佔比將大幅成長，持續瞄準相關投資與擴大業務布局，全力衝刺攻城掠地拼成長。