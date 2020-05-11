經濟解析／兩大戰略思維 台積電赴美設廠箭在弦上

台積電再度被外媒點名將赴美設廠，儘管台積電表示，目前並沒有確切的時間表。但從美國政府在國防及5G關鍵技術掌握兩大戰略思維下，台積電赴美設廠的機率愈來愈高。

台積電目前是全球最大的晶圓代工公司，市占率早已逾半，同時也是全球第三大半導體廠，緊跟在英特爾與三星之後，其客戶包含全球主要的科技大廠，當中包括中國的海思及華為。

對美國來說，中國是最大貿易競爭對手，在關鍵晶片的產製及開發，自然不能遜於中國。無怪台積電創辦人張忠謀去年在出席台積電運動會時表示，「台積電是IT供應鏈非常重要的一環，當世界不安靜，台積電將變成一個地緣策略家的必爭之地。」

台積電負責生產用於美國F-35戰機的電腦晶片，同時也是蘋果、中國電信設備巨頭華為的主要供應商。基於國防及5G技術的戰略考量，美國對台積電能否在美設廠，已經是國安層級的討論。

美國即將在11月進行總統大選，華盛頓方面對此已不斷積極放出訊息，給台積電壓力。而台積電在上月的法說會上，董事長劉德音也鬆口赴美設廠的可能性，惟必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件。

台積電目前對華為、谷歌、高通和英特爾等科技巨頭供應晶片，以及為賽靈思等美國廠商供應高效能晶片，用以製造軍事產品的IC。

長期以來，台積電的客戶以美國最多，至今占營收比重已達六成，在中國的客戶，近年也有大幅度的成長，如華為去年要求台積電將更多的晶片生產轉移至南京的12吋晶圓廠，一舉使得中國客戶營收占比拉至20%。

隨美中貿易戰及新冠肺炎疫情加深美中兩國的對立，台積電夾在兩強間的壓力也愈來愈大，加上台海間的政治敏感神經，更讓美國對這個「護台神積」，以及全球最大代工廠的戰略地位更加重視。