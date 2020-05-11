工研院攜手退輔會榮家榮院 發展智慧科技長照　

工研院今與退輔會榮家榮院攜手投入「智慧長照共創簽約」合作，針對現行照護體系中人力不足、夜間跌倒、銀髮體力早衰及缺乏數據精準照護等痛點，結合創新智慧科技與豐富照護經驗打造智慧照護驗證試驗場域，未來將透過簽約，延伸運用在退輔會旗下的榮民醫院及16所榮民之家，並推廣至相關醫療照護機構，共同為銀髮長照盡力。

工研院副院長彭裕民進指出，目前工研院已密切與產官學研醫合作，藉由智慧照護驗證試驗場域的跨領域技術整合及大數據資料共享分析，未來將提供一條龍長照解決方案。

工研院表示，智慧照護驗證試驗場域將年長者從可自由走動到臥床需要照護的需求分成三階段，分別是賦能檢測、非接觸失能監測及失智整合解決方案，運用智慧科技進行協助及照護。

當年長者還能健康行走時，透過賦能檢測區中「全身步態測試系統」追蹤長者的步態及姿勢變化，能早期篩檢出可能衰弱的長輩，一旦步態發現異常便可進一步透過「體適能量測系統」提出矯正及由教練給予運動處方箋。

當年長者為半臥床或臥床的情形，可透過非接觸失能監測區的「資訊整合戰情室」能全天候守護，並融合「Wifi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系統」、「智慧床單」及「智慧燈箱」、「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術，年長者若跌倒、心跳或呼吸異常，便會立即通報照護人員，即時給予長者支援。