工研院攜手退輔會榮家榮院 共同守護銀髮寶貝

工研院今（11）日與國內最大照護機構—退輔會榮家榮院攜手投入「智慧長照共創簽約」合作，針對現行照護體系中人力不足、夜間跌倒、銀髮體力早衰及缺乏數據精準照護等痛點，結合創新智慧科技與豐富照護經驗，打造智慧照護驗證試驗場域，未來將延伸運用在退輔會旗下的榮民醫院及16所榮民之家，並推廣至相關醫療照護機構，共同為銀髮長照盡力。

全球超高齡社會即將來臨，各國紛紛投入長照相關之解決方案。根據國發會統計，2026年臺灣將邁入超高齡社會，超過65歲以上的老年人口占比將超過20%，幾乎每個家庭都有銀髮長者需要照護，落實優質長照關懷刻不容緩。

有鑑於新冠肺炎COVID-19的全球疫情仍未減緩，全球死亡人數已超過27.8萬人，且不斷攀升。根據《紐約時報》的數據庫顯示，在美國養老院和其他針對老年人的長期護理機構中，確診的人數占全美10%；而死亡人數至少有2.56萬人，占美國死亡人數更高達三分之一以上。面對這波疫情的衝擊，更凸顯高齡長者照護的需求與重要性。

工研院院長劉文雄表示，面對這波疫情影響，更凸顯高齡社會對高齡長者照護的需求殷切。在超高齡化社會發展趨勢下，科技與照護跨領域的合作勢在必行，因此工研院積極投入智慧長照科技發展幫助高齡人口活得健康及以科技提高照護效率。這次很開心與國內最大照護機構—退輔會榮家榮院合作，退輔會透過全台16間榮民之家及台北、台中、高雄榮民總醫院與12家分院照顧長者，具有豐富安養照護品質經驗，最了解長者的需要。雙方合作不僅以科技讓長者活的更健康，透過AIoT智慧化裝置及遠距技術輔助照護人員，改善照護人力負擔，提升照護品質，期盼因此發展一套適合臺灣人、東方人，甚至全世界的照護系統，並將這個照護系統推廣至全球，讓臺灣從製造大國變成一個服務大國。

退輔會主委馮世寬指出，因應政府整體長期照顧及智慧政府政策，本會所屬醫療機構與安養機構，歷年來秉持「醫養合一」政策，聯結產、官、學各界，運用各項智慧科技資源，戮力提升本會榮總（分）院醫療服務及榮家照顧服務品質。本次與工研院合作，攜手致力於智慧長照領域創新發展，未來將為高齡銀髮產業帶動智慧長照新服務模式與經濟產值，前瞻運用智慧科技，持續提升服務照顧品質。

工研院副院長彭裕民說明，目前工研院已密切與產官學研醫合作，藉由智慧照護驗證試驗場域的跨領域技術整合及大數據資料共享分析，未來將提供一條龍長照解決方案。此次透過工研院與退輔會合作，進行不同專業領域的思維交流，攜手為臺灣長照領域努力，未來也期盼有更多臺灣的智慧長照創新研發成果能夠在場域中驗證成功，促進我國精準醫療照護的發展，以建置臺灣成為「全球智慧長照科技與服務典範」願景努力。

智慧照護驗證試驗場域將長者從可以自由走動到臥床需要照護的需求，分成三階段：賦能檢測、非接觸失能監測及失智整合解決方案，運用智慧科技進行協助及照護。當長者還能健康行走時，透過賦能檢測區中「全身步態測試系統」追蹤長者的步態及姿勢變化，能早期篩檢出可能衰弱的長輩，一旦步態發現異常便可進一步透過「體適能量測系統」提出矯正及由教練給予運動處方箋。當長者為半臥床或臥床的情形，透過非接觸失能監測區的「資訊整合戰情室」能全天候守護長者，融合「Wifi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系統」、「智慧床單」及「智慧燈箱」、「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術，當長者跌倒、心跳或呼吸異常，便會立即通報照護人員，即時給予長者支援。若長者出現失智情形，在失智整合解決方案區中「PECOLA樂齡陪伴機器人」能協助子女陪伴獨居長者，並彙集資訊給子女，此外Bugu SleepTM保健品及檸靜紓壓精油，能協助長者擁有更優質的生活及睡眠環境。