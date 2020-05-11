瑞耘第一季EPS0.94元 創同期新高

半導體零耗件及設備廠商瑞耘（6532）公布第一季財報，雖受業外匯兌損失影響，然第一季稅後純益0.30億元，較去年同期增加61.88%，改寫同期歷史新高，每股稅後純益0.94元。

瑞耘第一季合併營收1.38億元，營業利益0.37億元，年增率分別為29.04%與79.35%，同為單季歷史新高表現。瑞耘表示，第一季在產品組合相較去年同期優化，尤其7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高下，第一季毛利率較去年同期增加5個百分點達38%，已與2018年全年的38%高點相當，預期先進製程零耗件占比將持續提高。

相較去年同期，瑞耘7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高，並帶動平均出貨價上漲，此除反應在第一季合併營收創歷史新高表現，亦推升毛利率上揚，而從成長性來看，7奈米用的半導體零耗件最高，訂單能見度亦最明朗，且在5奈米半導體零耗件產品的佈局亦已形成熟，預期今年7奈米以下先進製程半導體零耗件占比應可望逐季提高。

展望第二季，瑞耘維持樂觀審慎看法，該公司表示，在晶圓廠的半導體先進製程供不應求下，瑞耘第二季包括蝕刻（Etch)、薄膜（CVD/PVD）、化學機械平坦化（CMP）等半導體主要製程所用零耗件，相較第一季均保持成長應可期，其中先進製程半導體零耗件占比亦可望再提高，產能利用率維持在高檔無虞，另外，設備業務後續的裝機入帳時間，依目前中國新冠肺炎疫情已見逐步控制下，第二季還會再有晶圓旋乾機設備等入帳。