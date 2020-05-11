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台積電重返300元之上一度衝達301.5元 市值增加907億
台積電（2330）4月合併營收960.02億元，跌破千億元，月減15.4%，年增28.5%，為今年單月次低，但為歷年同期新高，台積電ADR上周五收漲1.1%，雖然外資上周連五賣，但今（11）日股價卻是開高走高，重返300元之上，早盤一度衝達301.5元，上漲3.5元，市值增加907.56億元，盤中漲幅逾1%。
台積電上周仍是外資賣超標的，上周連續賣超五天，合計賣超65,445張，雖然4月營收下滑失守千億元大關，但法人預估台積電5、6月營收都可望回到千億元之上。
台積電先前在法說會釋出第2季財測，預估第2季營收101~104億美元，新台幣營收為3,030~3,120億元，以30.0元兌1美元匯率計算，第2季毛利率50~52%，營益率39~41%。
台積電ADR上周五收漲1.1%，以52.91美元作收，上漲0.58美元，今日早盤以300元開高，一度拉升至301.5元，盤中漲幅1.17%。
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