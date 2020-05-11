鴻海本周法說前股價先漲 反彈漲幅近二成市值增1,816億

鴻海（2317）第1季營收9,296.8億元，季減近47%，年減12%，本周五（5月15日）將舉辦線上法說會，預期將公布首季財報及第2季展望，法說前外資上周轉買，今（11）日股價開高走高，以76.9元開高後一度拉升至78.8元，寫下本波反彈以來的高點，短線反彈漲幅19.93%，市值則是增加1,816億元。

鴻海第1季營運受新冠肺炎疫情的影響，首季營收下滑至兆元以下，但法人認為，第1季仍可獲利，不過，毛利率、營益率、淨利率恐下滑，不過，今年整體營運可望逐季轉佳。

鴻海先前曾表示，今年第1季與第2季的表現可能出現顛倒的情況，因首季訂單遞延，因此，今年第2季的業績可能與以往的第1季類似，今年上半年目標將力拚與往年同期持平，全年營運則是較去年微幅成長。

鴻海股價今年1月一度衝高至93.4元，其後走跌，在3月19日盤中下滑至65.7元後反彈緩步走高，今日以76.9元開高，一度拉升至78.8元，創下反彈來新高，反彈以來漲幅19.93%，市值再回至兆元之上，反彈以來市值增加1,816億元，今日股價強漲，盤中漲幅逾3%。