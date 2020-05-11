快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海本周法說前股價先漲 反彈漲幅近二成市值增1,816億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉 （本報系資料庫）
鴻海董事長劉揚偉 （本報系資料庫）

鴻海（2317）第1季營收9,296.8億元，季減近47%，年減12%，本周五（5月15日）將舉辦線上法說會，預期將公布首季財報及第2季展望，法說前外資上周轉買，今（11）日股價開高走高，以76.9元開高後一度拉升至78.8元，寫下本波反彈以來的高點，短線反彈漲幅19.93%，市值則是增加1,816億元。

鴻海第1季營運受新冠肺炎疫情的影響，首季營收下滑至兆元以下，但法人認為，第1季仍可獲利，不過，毛利率、營益率、淨利率恐下滑，不過，今年整體營運可望逐季轉佳。

鴻海先前曾表示，今年第1季與第2季的表現可能出現顛倒的情況，因首季訂單遞延，因此，今年第2季的業績可能與以往的第1季類似，今年上半年目標將力拚與往年同期持平，全年營運則是較去年微幅成長。

鴻海股價今年1月一度衝高至93.4元，其後走跌，在3月19日盤中下滑至65.7元後反彈緩步走高，今日以76.9元開高，一度拉升至78.8元，創下反彈來新高，反彈以來漲幅19.93%，市值再回至兆元之上，反彈以來市值增加1,816億元，今日股價強漲，盤中漲幅逾3%。

鴻海 營收 日股

延伸閱讀

鴻海轉投資公司「肚肚」挺餐飲業 贊助千台iPad抗疫

鴻海Q2奮起 最壞情況已過

鴻海超前徵才 推動3+3

裕隆老樹重生 冒出新芽

相關新聞

高燦鳴：台積電終將在美中之間抉擇 料在美建廠投資

彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，美國總統川普發動對中國大陸的貿易戰後，台積電一直設法避免捲入戰火，試...

擔心股東會群聚？券商交易app電子投票專區一指搞定

股東會旺季來臨，防疫起見投資人擔憂群聚風險，三竹資訊（8284）今（11）日表示，台灣集中保管結算所與三竹合作，在券商的...

退輔會、工研院簽訂智慧長照應用能量合作意向書

退輔會與工研院今天簽訂智慧長照應用能量合作意向書，退輔會主委馮世寛表示，將與工研院攜手致力於智慧長照領域創新發展，持續提...

台積電提供5年250萬元博士獎學金 培育人才

晶圓代工廠台積電今年首度提供博士獎學金，博士修業期間每年獎助新台幣50萬元，至多獎助5年共250萬元，期能有助培育優秀人...

傳奇4月每股虧0.03元 《幻想神域2日版》6月預約開跑

傳奇（4994）日前公告今年第一季財報，單季合併營收7.72億元，年減1.13%；稅後純益1.01億元，較去年同期1.6...

台灣AI雲抗疫徵件 有團隊提開發社交距離機

因應新冠肺炎防疫，國研院國網中心科技抗疫專案徵件，申請獲准可免費使用台灣AI雲。國網中心主任史曉斌表示，至5月2日收到52件申請，包含兩家上市櫃企業提出的申請案。除了生醫領域，也有人打算應用於監測社交距離、企業數位轉型等。

工研院攜手退輔會榮家、榮院 發展智慧長照

2026年台灣將邁入超高齡社會。工研院今（11）日與退輔會榮家榮院，攜手投入「智慧長照共創簽約」合作，結合創新智慧科技與豐富照護經驗，打造智慧照護驗證試驗場域，未來將延伸運用在退輔會旗下的榮民醫院及16所榮民之家，並推廣至相關醫療照護機構。

廣華第1季營收年減四成 稅後每股虧0.16元

廣華-KY（1338）首季受到新冠肺炎病毒疫情衝擊汽車產業短期出現供給與需求真空情形，109年第1季合併營收為新台幣10...

十銓4月營收5.41億元 電競工控雙箭齊發營收寫同期新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布4月營收5.41億元，年增3.73%，前四個月合併營收達20.88億元，營收連續2個...

經濟解析／兩大戰略思維 台積電赴美設廠箭在弦上

台積電再度被外媒點名將赴美設廠，儘管台積電表示，目前並沒有確切的時間表。但從美國政府在國防及5G關鍵技術掌握兩大戰略思維...

第1季電腦資訊服務業營業額908億 創歷年同期高

不畏新冠肺炎疫情影響，第1季電腦及資訊服務業營業額達新台幣908億元，創歷年同季新高，年增7.3%，主因5G通訊技術及網...

與美政府討論建晶片廠 台積電：無具體計畫

「華爾街日報」報導，美國政府正在跟台積電與英特爾（Intel）等數家半導體企業討論，在美國興建晶片工廠。台積電表示，目前...

熱門新聞

蘋果砸百億龍潭蓋新廠 研發新世代顯示器

沒有真排富 田主、契作大農也可領1萬元「紓困」

保費7月調漲 估10% 起跳

蘋果加碼百億 祕密在台擴廠

真是市長扛！ 新北420件紓困金發放由侯友宜蓋章

獨／紓困申請書 中央已退回給新北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。