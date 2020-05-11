鴻海轉投資公司「肚肚」挺餐飲業 贊助千台iPad抗疫

因應餐飲業遭受疫情衝擊，獲得鴻海科技集團與王品集團投資的「肚肚」餐飲科技公司今（11）日宣布「共體食艱」方案，力挺產業走過低潮，將免費贊助1,000台iPad給店家，未來續約即可獲得iPad，總額1,090萬元。「肚肚」同時攜手線上支付、外送服務業界各領域龍頭合作，完成無接觸取餐服務，在疫情期間「降低人與人接觸」全力支持餐飲業渡過難關。

肚肚CEO孫和翊表示，秉持著創立的初衷「從餐飲業者需求角度出發」，幫助餐飲業專注發展本職，免於系統碎片化所苦，由於疫情關係，各家餐飲業者無不希望能夠有更多的客源提升業績，因此肚肚此次攜手業界各領域龍頭合作，完成無接觸取餐服務，包含行動支付業者LINE Pay、街口電子支付、外送平台Uber Eats，以及能查詢附近餐廳的『LINE SPOT』攜手合作。

透過這些合作，在疫情期間「降低人與人接觸」的同時，更能「降低營運成本」與「提升業績」，打造真正智慧化、All-in-one餐飲系統，與全台餐飲業者站在一起，挺過肺炎疫情的衝擊。

肚肚也是與LINE SPOT深度合作的智慧型POS業者，讓消費者透過LINE SPOT，即可搜尋到使用肚肚POS的餐飲業者並完成『點餐外帶』，協助餐飲業者開拓客源這只是第一步。此外，不同於外送，點餐外帶不需要高額手續費，能幫助餐飲業找回毛利。

孫和翊提到，透過平台導流新客源提升業績後，在疫情期間消費者最在意的便是如何降低接觸感染風險，同時也觀察到餐飲業者對於行動支付的需求大增，從原先的31.2%提升至63.7%，因此與行動支付兩大龍頭LINE Pay及街口電子支付合作，透過一台肚肚POS整合，讓到店客人能夠無接觸完成結帳流程。

而除了到店客外，因應外送需求日益成長的市場，因此同時與外送平台Uber Eats合作，整合外送訂單在肚肚POS內，讓餐廳業者一機同時管理內外訂單，大大節省人力處理訂單的時間，讓餐廳營運流程更為順暢。

而與多家業者攜手合作全方位智慧POS的服務後，也深獲多家餐飲龍頭品牌肯定，包含全台石二鍋、喜憨兒、福來許、咖啡杯杯等皆已透過肚肚POS系統，提升及優化品牌營運效能，希望能夠拋磚引玉，讓更多業者一同挺身而出，攜手餐飲業者一同挺過疫情挑戰。

肚肚是由一群熱愛揪團找美食的年輕人所組成的新創團隊，並且獲得鴻海科技集團與王品集團的投資，正致力於提供更創新便捷的智慧餐飲服務模式、串連消費者與店家，讓雙方都能更方便且更直覺地零距離溝通。