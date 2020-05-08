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5G產業創新發展聯盟成立 將催生多個5G國家隊

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
電電公會催生5G產業創新發展聯盟，聯盟會長許介立（右）與副會長張培仁。記者蕭君暉／攝影
電電公會催生5G產業創新發展聯盟，聯盟會長許介立（右）與副會長張培仁。記者蕭君暉／攝影

新冠肺炎疫情催化5G快速發展，電電公會今天成立「5G產業創新發展聯盟」，聯盟會長許介立指出，新冠肺炎疫情加速全球5G的發展，聯盟成立的目的，將協助產業迎向5G新世代商機，他也訂下四大目標，第一，「成為台灣5G產業發展主要社群平台。第二，推動建立台灣5G供應鏈發展。第三，連結國際組織或企業合作窗口。第四，建立示範場域帶動市場拓展，並希望催生多個5G應用國家隊。

身兼電電公會副理事長的許介立指出，5G是未來台灣資通訊產業下一個階段發展的關鍵，5G產業中，包含軟硬體，服務、系統建置等都將是新的架構，藉由聯盟成立，可以跨界串聯相關資源，盼能催生多個5G應用國家隊。

許介立說，新冠肺炎疫情是5G發展的催化劑，儘管疫情當前，5G產業從設備到技術均持續發展，而且疫情讓「遠距交流」成為顯學，對於頻寬、網路需求大增，預估未來5G發展將因疫情而加速，包含，基地台建設、硬體應用、服務開發等。

他說，台灣若能透過硬體優勢，配合實際創新應用，未來在5G產業能有更多發展機會。由於5G應用面向廣泛，他認為，包括自動駕駛、醫療、虛擬會議等，都是未來值得發展的領域。

電電公會理事長李詩欽表示，近幾個月受疫情影響，各國內需市場，包含，運輸、觀光、娛樂、零售消費等產業明顯下滑，衝擊全球經濟，根據IMF、IHS Maikit最新預測，世界各國因應防疫實施鎖國、封城措施，今年全球經濟衰退幅度約3%，若疫情能在上半年受控，下半年市場可望逐步回穩，經濟衰退幅度可望降低，產業下一波需求反彈指日可待，今年在5G帶動下，市場有三大機會，包含開放網路架構、零組件供應鏈、垂直應用解決方案。

5G 疫情 肺炎

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