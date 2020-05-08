遠傳加速5G布局 引進韓國5G直播「KT Live Stage」

遠傳電信日前宣布與韓國電信KT合作，加速5G發展，遠傳宣布，首波合作即將由遠傳friDay影音在5月11日(一)線上直播KT擅長的5G影音內容「KT Live Stage」打頭陣，讓台灣觀眾可以同步收看現場即時的精彩表演。

此外，5月9日(六)遠傳friDay影音也將響應抗疫慈善活動，直播港星郭富城的《鼓舞・動起》演唱會，一連串零時差的線上直播不容錯過，勢必將帶給消費者精彩的視聽饗宴。

遠傳在去年9月成功完成業界首發5G直播實境節目，首創台灣運用5G技術完成多現場、低遲延、零時差感的戶外娛樂體驗；為加速5G佈局，今年4月再與5G服務領導業者韓國電信（Korea Telecom，KT）合作，將共同加速5G發展，提供台灣消費者有感的5G生活。

遠傳與韓國電信合作，將展開包括5G、數位內容以及漫遊等業務的合作，共同加速5G發展，同時導入韓國優質的影音數位內容，在台灣5G商轉前，遠傳friDay影音搶先幫用戶為5G暖身，於5月11日下午5點獨家直播韓國K-pop流行新團的線上直播節目「KT Live Stage」。

「KT Live Stage」在韓國以5G直播4K高畫質極致視聽盛宴，本次演出者有包含台灣成員家儀的FANATICS (파나틱스)女子團體、駐韓國的美國女歌手AleXa(알렉사)、以及SIGNAL(시그널)、ARIAZ(아리아즈)、SURPLE (써플)等後起新秀，本次節目響應抗疫，特別規劃韓國民眾也能以手機觀賞優質現場演出，而遠傳friDay影音用戶則在台灣就可即時同步欣賞精彩內容。

此外，新冠肺炎疫情席捲全球，大大影響民生經濟與民眾的生活型態，港星郭富城選在母親節前夕以「郭富城國際關愛慈善基金」聯同「健康‧旦」舉辦一場網上慈善演唱會《鼓舞・動起來》，期望藉此為專業舞蹈員及電影幕後基層工作者籌募經費、緩解他們燃眉之急，以一己之力為香港以及全球華人打氣，也在母親節前夕向天下的母親送上祝福，提醒子女在母親節當日要對偉大的母親表達敬意。

遠傳friDay影音也響應此活動，將於明(9)日下午5點線上直播郭富城《鼓舞・動起來》慈善演唱會，不但同步傳遞正面能量，也讓台灣的歌迷們只要點開遠傳friDay影音首頁，就能即時欣賞到天王與百位舞者的精彩表演、以及一連串最膾炙人口的經典歌曲。