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台灣第一台重症呼吸器來了！預計10月底完成10台

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
工研院攜手產業合作，17天就完成臺灣首台呼吸器原型機並順利運轉，提升臺灣產業爭取布局高階醫材機會，展現「Taiwan Helps」的實力。圖／工研院提供
工研院攜手產業合作，17天就完成臺灣首台呼吸器原型機並順利運轉，提升臺灣產業爭取布局高階醫材機會，展現「Taiwan Helps」的實力。圖／工研院提供

新冠肺炎疫情肆虐全球，有鑑於國外呼吸器需求數量較以往提高至5到10倍，過去台灣急重症呼吸器皆仰賴進口，工研院在經濟部的支持下，17天打造出國內首台呼吸器原型機，預計今年10月底完成10台呼吸器試量產，進行各項法規符合性驗證，並於明年6月達到量產100台呼吸器目標。

工研院院長劉文雄指出，國內首台呼吸器原型機出爐，象徵了四大意義，包括超前部署防疫物資、提升臺灣產業爭取布局高階醫材市場的機會、建立臺灣呼吸器校正及驗證能力、凸顯臺灣可以協助全球呼吸器需求的能量，展現「Taiwan Helps」精神。

劉文雄說，自3月底美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）無償釋出PB 560機型呼吸器的基礎設計後，工研院整合了機構、電控、韌體、軟體、資訊系統整合等七大領域，成功找到逾500個以上的關鍵零組件。在建立呼吸器自主製造能力後，也將協助建立與國際接軌的呼吸器校正及驗證能力，提升在準確性、安全性、穩定性、品質效能驗證等重要產業基礎能力。

據各國際機構統計，全球呼吸器缺口數高達226.5萬台，經濟部技術處處長羅達生表示，台灣在此需求下，可藉此將國內上中下游的關鍵零組件廠商進行整合，串聯其優勢與能量共同為高階醫材的整體輸出布局做努力，讓台灣製造成為全球呼吸器供應鏈的一環。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，工研院在過去累積長達5年的快速試量產經驗下，打造國內首台醫療級呼吸器原型機，其中掌握了三大關鍵：第一個關鍵是軟體，團隊成功解譯美敦力原型機的軟體程式與功能；第二關鍵是系統組件，團隊積極在上中下游產業鏈中，找尋包括微處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等零組件，甚至以3D列印方式自製；第三個關鍵是系統驗證，關鍵零組件國產化是第一步，並通過軟硬體測試與最後的確效驗證，希望成功從開源解碼(open source)變成實際產品。 

工研院 軟體

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