Switch熱賣助攻 4月零組件出口續旺

台灣大哥大基金會第八屆i無限數位公益兩部公益微電影「夢想很清楚」和「超級大來賓」，在新冠肺炎疫情肆虐下，仍匍匐前進。幫助偏鄉學空手道孩子的公益影片「夢想很清楚」，達成10萬點閱目標，台灣大哥大總經理林之晨昨天致贈10萬獎金，給南投縣青少年空手道推展協會，讓他們一圓出國比賽夢想。以關心街友為主的影片「超級大來賓」，點閱次數也在持續增加中。

2020-05-08 14:05