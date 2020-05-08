Switch熱賣助攻 4月零組件出口續旺
今年4月電子零組件出口持續暢旺，財政部統計處長蔡美娜今（8）日指出，除了疫情爆發以來的轉單效應，近期更受到日系電子遊戲機（Nintendo Switch）需求助攻，電子零組件出口仍維持百億美元以上水準，較上年同月成長24.3％。
在傳產貨品出口下跌的情況下，電子零組件4月份出口100.8億美元，年增19.7億美元或24.3％，蔡美娜指出，電子零組件已維持連續12個月出口正成長，國內領導廠商具有製程優勢，拉抬整體積體電路出口表現。
從出口市場來看，4月對美國、日本總出口皆創歷年同期新高，其中對日出口就是源自電子零組件外銷加持，年增17.5％，蔡美娜表示，對日出口表現繳佳績，主要就是受到日系品牌遊戲機熱賣，增加記憶體訂單，創造4月份出口良好表現。
蔡美娜表示，隨著中國大陸復工，4月份對陸、港出口亦年增14％，電子零組件亦為對陸、港出口主要貨品。
針對電子產品未來外銷表現，蔡美娜表示，綜合大立光、台積電等國內大廠表現，第1季都繳出佳績，但訂單遞延將導致下半年狀況不明，整體產業受疫情影響程度，可能會從第2季開始看到影響，取決於疫情後續發展。
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