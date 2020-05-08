燦坤捐贈家扶基金會液晶螢幕 造福學子
受新冠肺炎疫情肆虐影響，連帶影響基金會募款收入減少，對弱勢家庭來說無疑是雪上加霜。有鑑於此，燦坤捐贈家扶基金會液晶螢幕顯示器，期盼給予弱勢家庭適時幫助，減輕負擔。
燦坤董事長林技典表示，燦坤希望在疫情嚴峻的當下，讓受影響的扶助家庭即使因遠距教學，也能學習不間斷。同時，期望能促進弱勢家庭照顧及服務的資訊化，協助基金會汰換老舊螢幕，提升行政效能。
他指出，燦坤長期關懷弱勢團體，善盡企業社會責任，希望藉由此舉傳遞幸福外，亦達到資源活化再利用理念。
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