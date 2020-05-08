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奇景第1季財報優於預期 第2季筆電與手機等出貨強勁

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電今天公佈2020年第1季合併財報，第1季營收符合法說會預估，至於毛利率及每股純益（ADS）均優於法說會預估，奇景預估第2季，筆電，監視器，智慧手機與平板電腦等驅動IC產品出貨仍然強勁，對2020年營收與獲利成長深具信心。

奇景公布2020年第1季營收為1.84億美元，季增5.5%，年增13.0%；第1季毛利率為22.7%，季增加2.1個百分點，年增加0.1個百分點。第1季稅後淨利為330萬美元，季增加218.0%，年增加242.0%。

展望第2季，奇景表示，由於最近在家工作和線上教育有持續增加的趨勢，監視器和筆記型電腦的需求激增。加上中國政府下令，所有公家機關在未來三年內，都要用中國製品替換國外的硬體和軟體，此不僅增加奇景驅動IC出貨，同時亦推升時序控制IC （Timing Controller）的需求。

奇景指出，對2020年第2季供應鏈的平穩運作充滿信心，目前筆記型電腦、監視器、智慧型手機和平板電腦的產品出貨仍然強勁，但是全球消費急劇萎縮，導致電視和汽車面板相關業務承受巨大壓力。

另外，儘管疫情大流行，在短期內嚴重影響全球智慧型手機市場需求，但奇景表示，根據目前的產品生產排程，奇景成功開發新案，正在導入客戶的方案將如期在2020年開始出貨，因此奇景智慧型手機TDDI出貨量，在2020年第2季將有顯著成長。相對全球智慧型手機產業下滑的情勢，奇景有信心智慧型手機TDDI業務將較2019年強勁成長。

智慧型手機 平板電腦 營收

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