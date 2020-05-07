達邁Q1獲利改善 4月營收重返2億以上
軟板上游PI材料商達邁（3645）今（7）日公告財報，今年首季每股稅後純益0.36元，較去年同期僅0.13元改善。達邁提到，第1季毛利與獲利較佳，主要係組合優化及稼動提昇。
達邁今日也公布，今年4月營收約2.01億元，年成長25.4%，重返2億元水準以上。達邁說明，成長主要受惠於美系新機上市，軟板客戶需求及客戶備庫等。
展望未來，達邁也說，第2季面對下遊的需求波動，公司希望要能更快速應對市長變化來滿足客戶要求，一個月一個月來努力。
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