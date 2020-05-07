迎戰新冠肺炎 KPMG：三大韌性吸納防疫經驗

新冠肺炎疫情蔓延全球，重擊企業營運，KPMG亞太區今（7）日出版《COVID-19：亞太區企業韌性指南》，安侯建業主席于紀隆表示，面對經濟不確定性，企業應努力保持彈性，包括財務韌性、營運韌性、商業韌性，面對技術不斷創新、供應鏈不斷擴展，以及面對客戶不斷變化的期望。

安侯財務顧問副總方偉倫表示，以往體質健全的企業突然面臨巨大的財務壓力，若財務韌性不足，就無法支撐企業於商業上及運營上所需的韌性。尤其企業現有的財務系統將面臨更加不利且不穩定的環境，獲利能力、現金流量及融資渠道恐會同時面對挑戰建議企業可從財務面的壓力測試、流動性及融資、財務危機因應計畫等三大方向，檢視並提高公司本身財務韌性。

營運韌性方面，《COVID-19：亞太區企業韌性指南》指出，需要從營運危機管理、人員管理、供應鏈管理、技術資料、資產與廠房及資安與詐欺風險等六大面向提高企業營運管理。

安侯建業顧問部執行副總劉彥伯建議，為了化危機為商機，企業可從優化管理系統六大構面著手：策略校準、建構任務導向新的組織結構與敏捷式文化、數位人才的培育、服務流程優化、資訊科技的治理及整合、智能化製造創新技術應用。

同樣針對營運韌性，安侯建業顧問部執行副總謝昀澤指出，企業不能安於短期防疫計畫，必須藉防疫期間累積的寶貴經驗，積極進行中、長期的轉型規劃，特別是針對組織營運韌性的實質提升。

謝昀澤表示，諸如視訊會議、虛擬教育訓練軟體、應用雲服務、RPA（流程機器人自動化）、資料備援機制、資安防護機制等，都是防疫利器，也是企業未來超前部署的動力。

在商業韌性方面，安侯建業數位產業主持人賴偉晏認為，疫情迫使企業必須快速、有彈性地進行「即刻轉型」，建議企業可從商務模式的調整因應及客戶體驗等兩方面進行通盤體檢。

賴偉晏認為，此波疫情的受惠企業多半較數位化，且擁有數位渠道，不論在客源量或是營銷面皆有大幅的提升。後疫情階段，能否持續留下客戶，將是一大挑戰，建議受惠企業應更積極的去了解客戶的需求與期待，並延伸思考更創新的客戶互動模式，增加客源黏著度。