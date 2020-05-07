鈊象首季大賺11.24元 創歷史次高

遊戲股王鈊象（3293）今（7）日公告上季財報，在行動網路遊戲銷售動能挹注下，單季稅後純益達7.92億元，季增30%，年增1.5倍，單季每股純益高達11.24元，賺逾一個股本，獲利表現創歷史次高，僅次於2007年第4季每股純益15.85元。

鈊象今年首季營收18.94億元，季增13%，年增94%，毛利率95.99%，季增2.37 個百分點，年增4.78個百分點，稅後純益 7.92 億元，季增 30.05%，年增1.5倍，每股純益11.24元，榮登遊戲族群首季稅後純益王、每股純益王。

鈊象今年元月起，業績就一路長紅，元月營收先首度突破6億元大關，2、3 月營收又再改寫新高紀錄，並且持續站穩6億元大關，而4月業績才略降溫，單月營收5.94億元，但仍在高檔水準。

法人指出，鈊象上季業績強勁的主因，是受惠傳統遊戲產業旺季，加上宅經濟發手遊付費率攀升，推升整體營運亮眼，而新冠肺炎疫情也助攻玩家遊戲消費力道，因此讓鈊象獲利表現達到歷史次高水準。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，目前行動遊戲營收比重遠高於毛利率較低的商用機台業務，業績值得期待，公司持續專注在行動遊戲以及商用機台等業務，力拚業績持續高飛。

據了解，鈊象旗下《金猴爺》已導入人工智慧（AI）機制，分析玩家消費疲弱點，並推出特別的玩家照顧禮包，讓付費率從以往的低點1%提升至3%，接下來將把該AI機制陸續導入其他款遊戲，有助於網路行動遊戲營運增溫。