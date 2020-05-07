台郡擬配息5元 現金殖利率4.6%

從第一季財報顯示，5G產業並沒有受到疫情影響，聯發科與高通的財報都是優於市場預期，中國大陸的5G基地台截至目前已建成19.8萬個，5G套餐用戶超過五千萬人，由於各家5G供應商的技術目前尚不能兼容，因此如果在一個地區安裝了華為的天線，那麼愛立信設備就無法在此區域通用，反之亦然。

2020-05-07 15:15