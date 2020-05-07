台郡擬配息5元 現金殖利率4.6%
軟板大廠台郡（6269）今（7）日公告，董事會決議108年度盈餘分派案，預計配息5元包含現金股利1.5元以及資本公積3.5元，以今日收盤價109元換算，現金殖利率約4.6%。
台郡去年每股稅後純益約10.02元，以今日公告董事會決議換算，盈餘配發率約五成。
台郡今也公告，股東會增列議案包含資本公積分派現金股利案、發行109年度限制員工權利新股案以及解除公司董事競業禁止之限制案。
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