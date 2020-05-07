佳世達董事會通過 擬配發現金股利0.75元

佳世達（2352）今（7）日董事會通過首季財報，由於聯合艦隊投資發揮效益，合併營收和營業毛利大致維持和去年同期相當的水準，但第1新冠肺炎帶來的營運挑戰，影響營業淨利表現，再加上權益法認列業外虧損影響整體獲利，首季稅後純益2.3億元，年減73.8%，每股稅後純益0.12元。董事會並通過2019年盈餘分派案，將配發現金股利0.75元。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達近年致力於企業轉型，推動朝向解決方案和醫療事業價值轉型，第1季解決方案相關的事業營收占比進一步推升至16%，較去年同期的6%大幅成長。疫情對全球民生、經濟造成嚴重衝擊，也帶來雲端化與自動化的典範轉移，佳世達將積極關注應對，並期許能為社會貢獻力量。

佳世達指出，將持續以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件為四大營運方針，推動企業轉型。醫療事業與解決方案在2020年第一季營收比重突破二成，達到22%，未來仍將朝高附加價值事業過半的方向努力。

佳世達第1季合併營收392億元，較去年同期微幅減少2%；毛利率13.4%，比去年同期增加0.1個百分點；營業淨利10.37億元，較去年同期減少約28%；歸屬於母公司業主之淨利為2.3億元，每股稅後純益0.12元。