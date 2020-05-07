駭客不斷資安夯 安碁資訊前四月營收年增三成
安碁資訊（6690）自結109年4月營收為4752萬，月減33.51%，較108年同月增加12.73%。累計今年前4月營收2.1億元，年增30.13%。
該公司表示，因應全球各地新冠肺炎疫情的爆發，企業透過異地或在家辦公及種種防疫措施，已經成企業的日常。根據微軟最新的報告中指出，疫情爆發期間，駭客發動的網路釣魚和勒索軟體攻擊暴增了五倍左右。因此，企業如何在建立彈性又兼具資訊安全的遠距辦公模式，成為重要的關鍵。
此一防疫期間，安碁資訊免費提供了企業遠距辦公風險自我檢測評量表，方便企業自我檢查，了解企業在建構遠距辦公資安防禦的風險級數。評量表的內容主要包含權限管理、連線方式、端點工具、稽核軌跡等相關管理流程要素，如需要更完善的企業超前佈署遠距辦公資安防疫方案，歡迎上網查詢。
遠距辦公風險自我檢測評量表：https://forms.gle/Dup68oxgMeejebx5A
超前佈署遠距辦公資安服務方案：https://www.acercsi.com/WFH
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