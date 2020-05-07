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搶攻5G市佔率 聯發科推天璣1000加強版

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

搶攻5G市佔率，聯發科宣布5G單晶片天璣1000推出增強版「天璣1000 Plus」。聯發科表示，該版本基於天璣1000系列的旗艦級平台性能再度升級，以多年技術積累，在頂級性能、超高速率及無縫連接等全方面突破創新。

聯發科天璣1000 Plus 不僅支援全球領先的5G技術，包括5G雙載波聚合、全球第一且目前業內唯一5G+5G雙卡雙待，同時提供最全面的5G節能省電解決方案，搭載聯發科獨家的5G UltraSave省電技術，平均功耗較同級競品低48%，5G功耗表現為全球第一。

5G UltraSave技術可根據網路環境及資料傳輸情況，動態調整數據機的工作模式，包括電源配置和工作頻率等，結合BWP動態頻寬調控、C-DRX節能管理，全面降低終端的5G功耗，從而實現節能省電，帶來更長效的5G續航力。

聯發科無線通訊事業部協理李彥輯博士表示，天璣1000系列作為旗艦級5G系統單晶片，不僅擁有強悍性能，還透過技術升級全面優化5G智慧手機的用戶體驗。

5G 聯發科 省電

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