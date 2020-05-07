遠傳首季月租用戶數與總用戶數正成長 5G預計暑假開台

遠傳(4904)今(7)日召開法人電話說明會，首季稅後淨利為21.72億，每股純益0.67元，財測達成率103%，第1季營運績效穩健，雖然漫遊業務受疫情影響衰退，但月租型用戶數與總用戶數維持正成長；遠傳表示，已和第一個重量級5G企業專網客戶完成簽約，且全面展開5G網路佈建，目標今年暑假開台。

遠傳指出，第1季合併總營收193.89億元，手機供應鏈受疫情影響出貨，連帶影響第1季總體營收，財測達成率為97%；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為70.03億元，財測達成率102%；稅後淨利為21.72億， EPS為0.67元，財測達成率103%。

縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數持穩，行動號碼可攜市場降溫。遠傳指出，第1季營運績效穩健，雖然漫遊業務受疫情影響而衰退，但月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型用戶數自2018年第3季至今連續正成長，今年第1季與去年同期相比，年增率為1.2%。

月租型客戶流失率持續低檔，今年第1季月租型客戶流失率為1.29%，創下歷史新低；此外，第1季客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)居電信業之冠。

遠傳新經濟營收延續強勁成長力道，第1季新經濟營收年成長率44%，雲端服務營收較去年同期大幅成長220%，物聯網業務營收較去年同期成長高達484%，資安服務營收較去年同期大漲58%，系統整合專案收入年成長率高達11%。

遠傳表示，在5G頻譜競標中除在兵家必爭的3.5GHz頻段順利取得80MHz頻寬，與最嫩的魚肚當（魚前腹Otoro）絕佳位置，在具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz頻寬，握有最有利發展5G「大人物」的「夢幻旗艦」頻譜，平均用戶頻寬為電信三雄之最。

遠傳強調，已和第一個重量級5G企業專網客戶完成簽約，並且順利通過5G事業計畫書、資安計劃書與基地台架設許可，全面展開5G網路佈建，目標今年暑假開台，期望提供消費者多元豐富的5G體驗。

展望第2季，遠傳指出，將全力衝刺5G佈局，持續擴大雲端、資安、人工智慧、物聯網應用等資通訊業務，期待成為消費者與企業的5G最佳夥伴。