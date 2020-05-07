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奧圖碼新款4K UHD劇院級電玩投影機 10日上市

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
奧圖碼全新UHD50X 4K UHD劇院級電玩投影機，全球首款支援240Hz畫面刷新率，打造極致流暢的百吋電玩娛樂體驗。(圖：奧圖碼提供)
奧圖碼全新UHD50X 4K UHD劇院級電玩投影機，全球首款支援240Hz畫面刷新率，打造極致流暢的百吋電玩娛樂體驗。(圖：奧圖碼提供)

全球投影機專業品牌Optoma奧圖碼今年再次亮相最新款4K UHD劇院級電玩投影機 – UHD50X，在居家防疫的非常時期，為消費者帶來極致流暢的百吋電玩娛樂體驗。

奧圖碼表示，UHD50X為全球首款支援240Hz刷新率的電玩專用投影機種，特別為電玩一族打造，能夠提供玩家流暢的大畫面電玩體驗，並搭載3,400流明高亮度及專業電玩色彩校調技術，玩家能沉浸在栩栩如生的場景中，也非常適合與家人一同宅在家看片、追劇同樂，安裝設定也維持一貫的便利性，在家即可輕鬆置身百吋大畫面，享受多樣化的居家娛樂情境。

UHD50X搭載德儀最新DLP DMD 晶片，呈現830萬有效像素顯示，並符合美國消費技術協會（CTA） 所規範的4K UHD解析度標準，同時支援HDR10 與HLG 高動態範圍，讓畫面具備更加寬廣、飽和的色彩範圍呈現，大幅提升畫面的色彩景深、細節與層次感。

而備受廣大玩家期待的「強化電玩模式」，啟用後能將1080P 240Hz的畫面輸出延遲壓低至15.7毫秒，大幅降低玩遊戲卡、卡、卡的惱人感受，讓玩家在進行射擊或運動類遊戲時大幅提昇沈浸感與即視感。UHD50X同時擁有高於目前標準電腦螢幕4倍的240Hz畫面刷新率，大幅抑制因為快節奏電玩內容產生的動態殘影，適合重度電玩民眾使用。

並具備絕佳的安裝彈性和使用便利性，內建包含±40°垂直梯形校正、105% - 115%鏡頭位移和1.3x 鏡頭變焦功能，最短離牆面2.68公尺即可輕鬆投射出百吋4K大畫面，有效解決現代居家客廳或臥室過於狹小的情況，讓消費者彈性配置出最舒適的觀影和電玩空間。

奧圖碼亞太區負責人吳俊佑指出，持續走在產業趨勢前端，此款因應宅經濟和家庭娛樂而生的UHD50X 4K UHD劇院級電玩投影機，除了承襲過往奧圖碼4K家用機的優異畫面和效能外，更針對電玩愛好者追求的遊戲流暢感與大畫面沈浸感特別設計，可滿足玩家對電玩投影的品質要求。

UHD50X 4K UHD劇院級電玩投影機將5月10日全台上市，建議售價44,900元，為同時響應居家防疫，當日起至 6月10日期間，於全台通路購買UHD50X並完成線上保固登錄流程，就有機會抽中時下最夯Switch電玩主機。

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