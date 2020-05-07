燦坤揭今年營運六大重心 提升運營績效、組織功能精實

3C通路燦坤 （2430）揭露今年營運六大重心，包括通路品牌定位為提供專業家電、資訊產品與服務，進行品牌形象的升級。

線上線下整合行銷服務；優化實體門市經營布局，運用電商通路優勢，整合線上線下消費無縫接軌。在消費者購買決策旅程中，為滿足不同使用族群，提供最合適的商品及專業的服務體驗，以擴大會員服務並提升經營綜效。

燦坤表示，掌握數位趨勢及落實精準行銷；設置智慧家庭模組物聯網展示、引領生活科技體驗化。建立互動娛樂交流平台，吸引年輕與家庭族群參與健康競賽活動；運用資訊科技主動提供會員專屬商品與服務，增加消費者來店人數及頻率，展現體驗行銷的價值。

服務性商品開發與推廣；提升家電清潔保養、延長保固等關聯性延伸服務價值，滿足顧客全方位需求，提高對燦坤的信賴度及滿意度。

優化會員權益機制，提高會員對通路品牌忠誠度。強化物流機制；優化物流、配送及安裝服務，提供消費者更快速、有效及高服務品質的購物體驗。

燦坤將在6月3日舉行股東會。在股東會年報中，燦坤揭露上述的營運方向。燦坤指出，新冠肺炎疫情，衝擊上游供應鏈供貨狀況，恐將進一步打擊消費電子及家電等產品的銷售。今年年充滿著各項變數及危機等不確定性，但危機就是新商機，唯有掌握先機，才是贏家。

將致力打造高效專業的經營團隊、強化執行力落實，培養優秀人才、提升運營績效及組織功能精實再造，在競爭加劇的環境中持續提升競爭力。

去年燦坤營收189.17億元，年減8%；稅後純益2.12億元，年減5.1%，每股純益 （EPS）1.27元；擬分派現金股利1元。今年第1季營收45.2億元，年減7.4%；稅後純益9,589萬元，年增22.8%，EPS 0.58元，獲利提高主因為去除業外投資虧損。