瀚宇博4月營收 創六年同期新高
瀚宇博德（5469）今（7）日公布 2020 年 4 月合併營收約新台幣38.61億元，較上月增加新台幣3.29億元，月成長約9.32%，較去年同期增加約11.11%，為六年來同期新高。
瀚宇博子公司精成科技 （6191）亦通同步公布 4 月合併營收為新台幣18.41億，維持一定水準。推估瀚宇博德合併營收扣除精成科技的部分，其4月較去年同期成長約2成。
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