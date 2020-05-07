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智慧防疫成效卓越！華碩、桃醫攜手成立智慧醫療實驗室

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，華碩日前率先與衛生福利部桃園醫院攜手合作超前部署智慧防疫，運用AIoT技術及旗下穿戴式手錶ASUS VivoWatch、ASUS ZenFone Max Pro超強電力智慧手機進行一對多健康監測管理，雙方今日也二度簽署合作備忘錄，成立「智慧醫療實驗室」，預計針對社區照護銀髮族健康管理、長照機構健康數據管理和遠距照護服務量身訂製相關軟硬體設備，盼強化整體醫療照護品質，累積智慧醫療研發能量。

華碩此健康監測管理，不僅能隨時遠端監控疑似個案健康狀態，減少第一線醫護人員與疑似個案接觸機會，降低院內感染風險，紓解醫護人員壓力，再加上24小時不間斷的生理資訊蒐集，還能進一步轉化建立視覺化模型，讓醫護人員更精確觀察疑似個案健康狀況趨勢，規劃照護計畫。

有鑑於此次合作成效卓著，桃園醫院除感謝華碩在防疫上的大力支持與協助，未來將持續進行智慧醫療專案研發及應用提升醫療品質，共同集思醫療照護領域，加速開發智慧醫療解決方案，增進照護品質與民眾福祉。

華碩電腦營運長謝明傑表示，智慧醫療一直是華碩在AIoT領域所發展的重點項目之一，這次很榮幸能與第一線醫療院所有更深化的合作機會，希望接下來能繼續成為好戰友、好夥伴，深入了解前線醫護人員與使用者實際需求，為其提供結合人工智慧與物聯網技術的解決方案，打造最無與倫比的就醫環境和診療體驗，成為台灣產業升級轉型的典範及楷模。

桃園醫院院長徐永年也表示，台灣在醫療與科技領域舉世聞名，此次疫情爆發初期，國家防疫隊即刻啟動，華碩與桃醫也在最短時間內通力開發適用於隔離者健康管理之智慧解決方案，為防疫戰線奉獻心力；今不僅日很榮幸與華碩再次簽署合作備忘錄，設置智慧醫療實驗室，並由衷感謝華碩的大力付出與支援，相信在雙方緊密合作下，必定能不斷創造更多便捷與人性化的智慧醫療解決方案，應用於醫療場域或社區，嘉惠更多民眾。

華碩 醫護人員

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