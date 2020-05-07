沈軾榮辭任金寶總座 專心負責金寶轉投資公司

金寶電子今（7）日表示，該公司總經理沈軾榮基於個人健康及減少工作負荷因素，辭任金寶電子總經理及泰金寶科技副董事長，原職務由董事長許勝雄兼任。

沈軾榮自 2008 年起擔任金寶電子總經理及泰金寶科技副董長職務，帶領公司轉型升級並走向全球佈局，雖辭任以上職務，但仍專注負責凱碩科技、泰金寶精密科技、三緯國際、新世代機器人暨人工智慧、麗寶大數據與通寶半導體設計等關係企業董事長一職，協助轉投資公司運作。

成立於 1973 年的金寶電子，以穩健經營理念，目前已是國內電子消費產品製造龍頭廠之一，更是東南亞最大的電子製造代工廠，未來將持續在許勝雄先生領導下，擘劃永續發展經營藍圖，開創企業新格局。