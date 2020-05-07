台灣大「i無限」挺公益團體抗疫

台灣大哥大基金會第八屆「i無限數位公益」兩部公益微電影《夢想很清楚》和《超級大來賓》，在新冠肺炎疫情肆虐下仍匍匐前進。

台灣大表示，其幫助偏鄉學空手道孩子的公益影片《夢想很清楚》順利達成10萬點閱目標，台灣大哥大總經理林之晨7日特別致贈10萬獎金給南投縣青少年空手道推展協會，圓出國比賽夢想；而以關心街友為主的影片《超級大來賓》點閱次數也在持續增加中。

林之晨表示，疫情教導我們要謙卑，以及去關注弱勢族群的需求；同時，台灣大基金會也宣布，第九屆「i無限數位公益」即日起至6/7開放徵件申請，歡迎公益團體、社會企業踴躍提案。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，「i無限數位公益」主要是透過科技及數位的應用，幫助公益團體突破在募款及數位應用能力的困境。特別的是，我們媒合myfone行動創作獎微電影組獲獎的年輕新導演，全力幫公益社團拍攝公益微電影，八年下來總共拍攝24部公益微電影，累計1053萬的點閱數，不但證明公益社團的價值主張透過影片的分享獲得了更多善的循環，更多人在觀看影片之後投入志工行列或直接利用台灣大哥大5180捐款，更給予公益社團最實質的助力。

前七屆22個公益社團募款金額在影片起跑期間，募款成長總金額也高達2600萬元。然而今年受疫情影響，所有公益社團捐款都大受影響，此時此刻更需要大家一起發揮愛心，陪著他們一起共渡難關。

今年兩部公益微電影《夢想很清楚》、《超級大來賓》在2/21於YouTube上架後引發網友熱烈迴響。《夢想很清楚》記錄一群缺乏資源的南投偏鄉學子，透過每日不停歇的空手道鍛鍊，讓未來不再只是單選題，其中，國手辜雪芃努力練空手道，希望有朝一日能拿總統教育獎的夢想，影片上架短短一週點閱數就破萬、兩個月就提前達標，破10萬大關點閱數在今天領到十萬元的獎金；《超級大來賓》則是透過看似突兀的「脫口秀」手法，穿插默劇形式呈現，目的要凸顯社會對街友主觀印象與階級觀念，並希望幫無家者擺脫撕掉成見。《超級大來賓》上線首周則有近五千次的點擊數，兩個月的時間也已經近4萬人次點閱，離10萬點閱目標還有一段距離，但在5/21截止前，期望大家用力點閱、分享，讓它如期達標。

然而，兩部公益微電影發布期間，台灣正逢疫情肆虐，街頭人潮不再，放無薪假失業領紓困金的勞工，或倒閉的店家比比皆是，因此，在拍完微電影後，《夢想很清楚》導演林靜憶與《超級大來賓》導演吳佩薇，分別再次接下基金會的請託任務，深入山區及走上街頭，訪談在疫情肆虐下，兩個公益團體以及弱勢族群們所遭逢的困境，希望在這場疫情延長賽中，讓公益團體原本就微弱的聲量，能有更多發聲機會。

在疫情衝擊下，影響的不只生計，還有夢想，像是準備挑戰個人在全中運空手道第二面金牌的南投旭光高中女將辜雪芃在訪談裡，就無奈地說：「少了比賽，不只沒有獎金，比賽延後舉辦，感覺像失去人生目標」；南投縣青少年空手道推展協會創辦人黃泰吉更表示，原本二月要帶隊參加在中國舉辦的東亞盃比賽，學生們都已提前於大年初二展開訓練，未料疫情持續延燒，讓募款也受到影響，不過，提供給學生們的吃、住與訓練，並沒有因此打折。雪芃也在訪談時簡單的示範幾套基本空手道健身動作，提供給居家檢疫民眾，一起勇敢抗疫。

在《超級大來賓》中，襄助無家者的芒草心慈善協會，其秘書長李盈姿在訪談裡則表示，底層勞動者如舉牌員、派報員等，因沒有福利身分，很難領到社福補助，生計一旦受疫情影響，就可能流浪街頭。無家者導覽員的預約團數，也一口氣掉6成，嚴重衝擊生活，無家者「賈西亞」心酸的說，沒有多餘的錢，看別人吃大餐，自己只有流口水的份。賣力導覽艋舺文化的無家者「阿強」則說，受疫情影響，街遊團每個月掉3、4團。

雖然今年遭逢疫情，公益微電影在網路上的聲量被鋪天蓋地的疫情資訊所掩蓋，讓影片挑戰10萬點閱次數的難度相當高，但《夢想很清楚》在最後階段仍衝破10萬點閱次數，《超級大來賓》也持續需要大家一起努力，在5月21日以前，請大家點閱並分享影片讓芒草心對無家者的關懷和用心被更多人看見，每一個點擊數台灣大都將捐出一元、最高上限十萬元獎金。台灣大哥大基金會「i無限數位公益」期盼民眾在家防疫、居家上班之餘，持續在線上關注公益，也為公益捐款注入暖流。

第九屆「i無限數位公益」從即日起至6/7開放申請，歡迎公益社團、社會企業提案申請「公益影片」及「行動應用」方案，用一個好故事或創意應用開發，提升募款與服務能量，把握數位轉型的機會。另外，受疫情影響，實體「公益科技培力講座」也首次改以線上講座的形式，分享新創團隊在資料科學與AI運用方面的實戰經驗，以幫助公益社團、社會企業善用數位工具，解決公益或社會議題