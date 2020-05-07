光寶科技4月營收137.47億元 今年來高點
受惠核心事業終端市場需求回溫，光寶科技 (2301）4月營收137.47億元，月增9%及年增2%，為今年以來高點；累計今年前四月合併營收463.33億元，年減15.3%。
其中，光電部門4月營收占整體17%；其中，LED元件應用於民生醫療、消毒、水與空氣淨化之UV LED，以及5G與AIoT等相關產品需求增長，帶動LED元件營收年增逾兩成。
資訊產品部門營收占比達71%；其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品及伺服器機殼出貨需求成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升帶動下，資訊產品部門4月營收年增近一成。同時，儲存裝置部門4月份佔整體營收達9%。
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