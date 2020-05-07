健鼎擬配息7.25元 今年Q1每股賺1.86元
PCB大廠健鼎（3044）今（7）日董事會後公布配息與第1季財報。健鼎董事會擬對去年獲利每股配現金股利7.25元，股息配發創下歷史新高，以今日收盤價106.5元計，現金殖利率約6.8%。
健鼎今日也公布2020年第1季財報，單季營業毛利18.57億元，營業毛利率15.9%，營業利益8.48億元，稅後純益9.77億元，年減約9%，單季每股稅後純益1.86元，為歷年同期次高表現。健鼎表示，第1季來自記憶體、硬碟、筆電以及網通、伺服器應用需求。
健鼎也說明，今年首季獲利略低去年同期，主要係受新冠肺炎疫情封城，造成大陸廠復工率較低，部分產能停工影響成本上升所致，毛利率下降主要仍是受到防疫與封城因素出現閒置產能，整體業外屬於正數。
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