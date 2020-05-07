英業達4月營收492.86億元 是2018年8月以來高點
英業達今天公布2020年4月營收為492.86億元，是2018年8月以來的營收高點，月增17.63%，年增25.7%。今年前四個月營收為1379.6億元，年減10.46%。
英業達2020年4月筆電出貨量200萬台，是2018年8月後的出貨高點，2020年3月筆電出貨量為180萬台。該公司預估，2020第2季筆電與伺服器應該都會有兩位數以上的成長，智慧裝置則較第1季持平，至於成長幅度，以筆電成長幅度會比伺服器來得多。
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