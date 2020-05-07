快訊

直播／指揮中心14:00記者會後 傳蘇貞昌、陳時中要為紓困道歉

LG印度化工廠有毒氣體外洩！ 至少6死1000人送醫

光磊董事長 籲市場派勿假借名義徵求委託書

中央社 / 台北7日電

多家上市公司今年股東會上演經營權之爭的戲碼，發光二極體（LED）晶粒廠光磊科技公司派、市場派都提名董事長王虹東等3人，但當事人澄清，要求市場派不可借其名義徵求委託書。

光磊科技指出，對於持股1%股東提名董事候選人名單，並無特別說法；但若借由提名公司高階主管，徵求委託書則應避免。被市場派提名為董事候選人的現任董事長等3位高階主管，已澄清與市場派無關。

光磊科技董事會提名下屆董事候選人，現任光磊科技董事長王虹東、總經理李榮寰、系統事業處副總經理陳順治已以存證信函，請求公司代為澄清，強調3人只接受董事會提名為下任董事候選人，並非市場派提名，也呼籲市場派不要用他們的名義公開徵求委託書。

王虹東3人強調，受公司董事會提名，並非股東大三得光電公司提名，特別告知大三得光電公司絕不得以3人名義或妄稱與3人有關而對外徵求委託書，否則勢必追究冒名責任。

3人聲名指出，與大三得光電公司並無任何關聯，從未徵詢3人，卻冒用3人名義而稱提名3人為董事候選人，攀附之意圖明甚；強調從未授權大三得光電公司提名為董事候選人，與大三得光電徵求委託書無關，請股東不要被不實訊息欺騙。

延伸閱讀

公司派、市場派提名重疊…光磊董事改選 一團混亂

光磊董事改選誰能出線…看外資態度

蘋果催生Mini LED背光應用商機 台廠供應鏈有商機

蘋果催生Mini LED背光應用 LED周邊設備需求快速成長

相關新聞

前進東南亞設廠？ 可成：供應鏈未完善 尚無規劃

媒體報導，據供應鏈消息，金屬機殼大廠可成（2474）正規劃東南亞設廠，可能地區包括越南、印度或馬來西亞，而可成在中國蘇州...

蘋果開發者大會 為新品暖身

蘋果宣布，今年度全球開發者大會（WWDC）將在美東時間6月22日舉行。這是蘋果今年來首場大型產品發表會，預期蘋果將發表iOS與WatchOS等新一代作業系統，將為下半年新款iPhone與Apple Watch的出貨暖身，並帶動供應鏈業績逐步升溫，擺脫上半年衰退的陰霾。

蘋果開發者大會採線上舉辦 預料2,300萬人參與

因應防疫，蘋果今年度全球開發者大會（WWDC）將首次透過線上方式舉辦，並且讓所有開發者透過Apple Developer App和Apple開發者網站以線上虛擬方式免費參加，預料將吸引全球超過2,300萬人參與，是歷來參與人數規模最大的WWDC。

中華電下載網速 稱冠22縣市

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布五大電信業者108年度4G上網速率量測結果，中華電信去年全國4G定點量測平均下載速率達108.33Mbps，是公布量測結果四年來首破百Mbps大關，也是電信業唯一網速破百鄉鎮達95%以上的業者，表現亮眼。

A咖出手發債 台積三連發

今年前四月，公司債市場百花齊放，不少「A」咖都競相發債，其中又以睽違七年重返債市的台積電最受矚目。

中華電發債籌300億 建設5G

全球資金寬鬆，連零負債的中華電信也決定發債借錢，彈性利用資金。中華電信董事會昨（6）日通過將發行不超過10年的國內無擔保普通公司債300億元，是首次發行普通公司債。

公司派、市場派提名重疊…光磊董事改選 一團混亂

LED廠光磊今年6月股東會將全面改選，新董事提名名單出現大混戰，現任董事長王虹東、總經理李榮寰、董事暨副總經理陳順治等三人，重疊出現於公司派與市場派的提名董事候選名單中，讓外界看得霧煞煞。

南亞科研發軍團 將擴編至千人

南亞科衝刺10奈米製程自主研發，以及DRAM與邏輯元件異質晶片整合能力，今年將擴大徵才近200人，增幅逾二成，將整體研發大軍擴編至千人規模，相關徵才作業已緊鑼密鼓進行。

衝10奈米 南亞科資本支出大增

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科董事會昨（6）日決議，上調今年資本支出上限金額，由2月通過的92億元，增至157.6億元，增幅達71.3%，更比去年大增1.9倍，將用來衝刺10奈米製程技術自主研發，建置10奈米製程試產線。

群創閃退誠美材董事會

偏光板大廠誠美材料昨（6）日公告，接獲大股東法人董事群創光電通知，群創即日起辭去誠美材董事職務。群創是誠美材第二大股東（持股8.59%）與最大客戶，昨天無預警請辭董事，雙方未來關係牽動誠美材營運，引起業界關注。

昆山奇美案 群創棄守關鍵

去年誠美材爆發經營權之爭，關鍵在於轉投資昆山奇美的掌握權。不過，去年面臨財務困境的誠美材無力參與昆山奇美現增，最後引進策略投資人，泛陸資持股比重過半，誠美材失去昆山奇美主導權，外界臆測，這應是群創最後決定棄守誠美材的一大關鍵。

光磊董事改選誰能出線…看外資態度

光磊出現公司派與市場派董事候選人名單重疊，引發外界高度臆測。業界人士推估，市場派將既有經營團隊納入候選人名單，且以自然人身分而非法人代表提出，可能是善意表現，希望創造與公司派協商合作的空間，也不排除以穩定經營角度，爭取外資青睞。

熱門新聞

加碼的1萬紓困怎申請 行政院5張圖報你知

以為紓困「申請就有」 有人開雙B來：不請白不請

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

勞工紓困貸款已核保近7萬件 一銀最多

拚拿1萬 大家搶賣玉蘭花…花價大漲了

【重磅快評】從玉蘭花到彰化阿嬤 蔡英文的錢不好拿？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。