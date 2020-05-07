光磊董事長 籲市場派勿假借名義徵求委託書

多家上市公司今年股東會上演經營權之爭的戲碼，發光二極體（LED）晶粒廠光磊科技公司派、市場派都提名董事長王虹東等3人，但當事人澄清，要求市場派不可借其名義徵求委託書。

光磊科技指出，對於持股1%股東提名董事候選人名單，並無特別說法；但若借由提名公司高階主管，徵求委託書則應避免。被市場派提名為董事候選人的現任董事長等3位高階主管，已澄清與市場派無關。

光磊科技董事會提名下屆董事候選人，現任光磊科技董事長王虹東、總經理李榮寰、系統事業處副總經理陳順治已以存證信函，請求公司代為澄清，強調3人只接受董事會提名為下任董事候選人，並非市場派提名，也呼籲市場派不要用他們的名義公開徵求委託書。

王虹東3人強調，受公司董事會提名，並非股東大三得光電公司提名，特別告知大三得光電公司絕不得以3人名義或妄稱與3人有關而對外徵求委託書，否則勢必追究冒名責任。

3人聲名指出，與大三得光電公司並無任何關聯，從未徵詢3人，卻冒用3人名義而稱提名3人為董事候選人，攀附之意圖明甚；強調從未授權大三得光電公司提名為董事候選人，與大三得光電徵求委託書無關，請股東不要被不實訊息欺騙。