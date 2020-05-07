Q1中國內需出貨腰斬 陸手機廠出貨年減26.2%、創歷年高

根據DIGITIMES Research分析師鄭御權研究發現，因新冠肺炎疫情造成人、物流受阻，衝擊供給端正常出貨，加上中國大陸內需市場愈加低迷，今年第1季中國智慧型手機業者出貨僅1.08億支，年減26.2%，衰退幅度創歷年新高；展望第2季，隨著疫情延燒海內外，影響供需兩端，預估出貨年減幅恐再擴大。

觀察前四大陸廠今年第1季出貨，合計為8,350萬支，占陸廠總出貨比例升至77.2%，華為續居首位，但內需出貨年減近2,000萬支，加上海外機款無法搭載Google行動服務影響，總出貨年減達四成；Oppo及小米因海外出貨比例較高，整體出貨量僅呈個位數年減。

展望第2季出貨，雖各陸廠推多款5G新機刺激買氣，但中國內需市場尚待復原，同時消費者預期5G手機價格將持續下探，造成買氣有限，另外，Oppo及小米亦因疫情擴散至其業務占比較高的海外市場，預估兩業者出貨量年減幅較華為及Vivo大，加上較小規模廠商受大廠擠壓的程度更大，本季陸廠智慧型手機出貨量年減幅恐略擴大。

DIGITIMES Research分析師林大翔表示，今年第1季中國內需市場在淡季效應、新冠肺炎疫情肆虐下，智慧型手機出貨與前季相較呈腰斬頹勢，並創下近年最差單季出貨規模。展望第2季，在供應鏈生產進度順利及疫情有效控制下，中國市場需求將逐漸回溫，但經濟受創的態勢尚待恢復，預估智慧型手機出貨量將呈現季彈升、年衰退的走勢。

今年第1季中國市場智慧型手機出貨季減51.9%，年減38.9%。分析各月出貨，1月時供應鏈正常出貨，部分品牌礙於庫存，出貨態度保守，隨後疫情爆發影響自1月下旬至2月中旬，產線雖能低度運轉，仍面臨出貨阻滯問題，2月下旬至3月中旬，復工後急單湧現，但尚待工人返崗、產能逐步拉升，3月下旬已近恢復往年出貨狀況。

從五大品牌出貨排名來看，依序是華為、Vivo、Oppo、蘋果(Apple)及小米，合計占中國市場達96.7%，較前季略升0.8個百分點。其中，華為坐穩市占率四成寶座，二線品牌及白牌業者生存空間更加侷限。