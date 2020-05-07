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聯詠Q2展望樂觀 外資憂H2變數評等不同調

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

聯詠（3034）第1季每股純益3.63元，創下新高，法說會釋出好消息，看好第2季營收持續成長，預估季增4.7~9.5%，多家外資最新報告出爐，卻是呈現評等不同調的情況，多數重申原評等，從買進、優於大盤表現、中立、劣於大盤表現、到減碼都有，不過，目標價則是調高居多，約介於156~260元；聯詠今（7）日開高站上200元，以205元開出，上漲9.5元，盤中漲幅4.09%。

聯詠第1季合併營收為168.91億元，季增2.2%，年增13%；毛利率33.2%，季增0.39個百分點；稅後純益22.11億元，季增22.7%，年增12.3%，每股純益3.63元，創下新高。

聯詠4月合併營收65.44億元，創歷史新高，月增12.6%，年增18.5%；累計前四月合併營收234.35億元，年增14.5%；法說會中釋出第2季展望樂觀訊息，預估本季營收將介於177~185億元，預估毛利率31.5~33.5%。

最新外資報告多數維持原評等，但上調目標價，不過，也有兩家日系外資雖是重申買進評等，但卻是下修目標價；整理各家外資報告，美系外資重申買進評等，目標價由245元調高至260元；歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價由原先220元調高至225元。

美系外資表示，聯詠在OLED DDI市占率提升下，今年量能可望增加2~3倍，TDDI下半年可望回溫，整體出貨量仍將成長，以目前股價來看仍具吸引力，因此重申買進評等；但另一家美系外資則是重申減碼評等，目標價由165元調高至170元；還有一家美系外資重申中立評等，目標價維持188元

歐系外資表示，聯詠第2季營運樂觀，預計營收季增5~9.5%，主受惠SoC和IT的大型DDI驅動IC帶動，看好5G為OLED DDI、120Hz TDDI的主要驅動力，聯詠將受益，重申優於大盤表現評等。

亞系外資重申劣於大盤表現評等，目標價由179元調高至186元；另一家亞系外資重申減碼評等，目標價由144元調高至156元；亞系外資表示，半導體庫存恐將進入調整，預估聯詠4月營收恐是高峰，且預估第3季營收恐季減14%，較市場原預估季增6%為低，但考量OLED面板和IT面板向上趨勢，雖重申減碼評等，但是卻調高目標價至156元。

兩家日系外資雖都是重申買進評等，但卻下修目標價，一家由250元調降至225元；另一家則是由262元下修至225元；日系外資表示，新冠肺炎疫情衝擊智慧手機市場，恐成為OLED手機普及率的潛在風險，因此調降聯詠目標價；另一家日系外資也擔憂新冠肺炎將對下半年營運造成潛在不確定風險，所以下修聯詠目標價。

聯詠今日在財報亮眼激勵下，早盤跳空以205元開高，一度拉升至208元，盤中漲幅略減至4.09%。

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