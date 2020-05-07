系微宣布 支援信驊最新第七代伺服器管理晶片

擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供系統管理軟體的領導品牌系微今日宣布，旗下Supervyse系統管理解決方案，可支援信驊科技近日推出代號為AST2600的新一代伺服器管理晶片系列產品。

系微工程部副總梁順民表示：「透過這次產品發表，也象徵系微與信驊科技在伺服器管理晶片研發上絕佳的合作關係。」他進一步提及：「我們的共同客戶對於系微能提供最新韌體解決方案，以及在服務處理器性能、功能和安全技術支援上，皆擁有卓越進展，以能協助他們實現新型伺服器平台設計表示感激與讚賞。」

Supervyse系統管理解決方案可實現外部遠端平台管理，以支援許多對應伺服器管理所需的業界規格，例如DMTF Redfish、IPMI 2.0、NVMe-MI以及為企業資安、資料處理中心、通訊和存儲伺服器提供多樣化的安全功能。

Supervyse透過新款AST2600所提供的硬體升級、新功能及先進的安全功能，能提供對應的系統管理解決方案支援。AST2600搭載雙核心A7 ARM處理器，具有可應付BMC與日俱增的系統處理效能功能所需要的強大能力並能大幅提升其運算效能及性能。

此外，AST2600除了可增強其運算容量外，還能提供降低能源消耗和強化安全功能，包括ARM Cortex A7 TrustZone與安全啟動模式。