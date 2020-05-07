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友達分割商用及工控事業 成立新子公司達擎

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

為推動公司價值轉型策略，友達（2409）董事會昨（6）日決議通過，將通用顯示器事業及公共訊息顯示器事業分割予友達百分之百持有之達擎股份有限公司，讓這兩個事業單位在未來發展具備更高的靈活度，以及更彈性地展開各項策略合作，加速建構各場域的共創生態系並促進友達智慧顯示應用的價值鏈延伸、結合AIoT等新技術來開拓各場域經濟的數位轉型新商機，進而提升整體營運績效。

友達作為商業及工業應用的面板領導廠商，擁有遍布全球完整龐大的客戶群，致力轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商，積極攜手各界合作夥伴構築垂直場域應用。此次董事會決議通過分割通用顯示器及公共訊息顯示器事業予達擎，該子公司將持續以創新、高品質、高可靠的全方位產品線及優質專注的服務協助客戶打造多元智慧場域，積極投入商業、運輸、醫療、工業、教育等各類應用市場，與客戶共築工商智慧物聯生態系，成為值得信賴的長期合作夥伴。

達擎將專注於通用顯示器及公共訊息顯示器之銷售、研發及客戶服務，提供通用顯示器產品包括ATM自動提款機、POS銷售終端、Kiosk自助服務終端顯示器，機上娛樂及航海系統顯示器，智慧工廠IPC工業用電腦顯示器，以及精準醫療等等場域應用面板。

公共訊息顯示器產品，則包括針對智慧零售、交通和教育的系列高解析、高亮度、高對比、低反射、極窄邊框的標準、長條、方形、圓形等各類顯示器，可依客戶需求進行客製化設計的TARTAN顯示技術，以及針對戶外強光等嚴苛環境的特製工規顯示器等。

友達待取得股東會同意後，達擎擬以每股新台幣10元發行普通股36,855,500股予友達作為對價，與友達所分割之資產與負債整體營業價值新台幣3.68億元相等。此次分割案分割基準日暫訂為2021年1月1日。

友達董事會將持續以符合整體股東權益的公司治理標準對子公司盡監督管理之責，也會以強健的財務體質支持達擎的營運成長，期以透過達擎為通用及公共訊息顯示器業務開創更大的事業空間，以積極敏捷的行動搶佔全球智慧顯示商機，與客戶及夥伴共創價值。

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