中華電技術團隊高階人事異動 林國豐將在6月底退休

中華電信今（6）日舉行董事會，除了通過發行公司債300億元一案外，重要的技術團隊也進行世代交替以及具備歷練意味的輪調。中華電信總公司技術執行副總經理林國豐預計6月底退休，由數據分公司總經理林榮賜接任。林榮賜是交通大學資訊工程博士，未來將扛起督導5G基礎建設的相關重責大任。林國豐則是從中華電信從3G起一路拚技術、速度、服務的技術戰將，直到最近完成5G競標、取得NCC建設許可，6月底將退休。

中華電信各項人事異動，還包括數據分公司總經理由總公司行政執行副總經理林昭陽接任，同時兼任具備研發技術能力「智庫」的電信研究院院長；電信學院院長由總公司董事長室顧問簡志誠接任；原任電信學院院長洪維國則接任總公司行政執行副總經理職務。